BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 99 (96) EUR - 'OVERWEIGHT' BERNSTEIN HEBT SHELL AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 2100 (1800) PENCECREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BAT AUF 4000 (4100) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 43 (40) PENCE - 'OUTPERFORM'GOLDMAN NIMMT WORLDLINE MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 100 EUR JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 55 (45) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ABN AMRO AUF 10,50 (13) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN NIMMT BANCO DE SABADELL MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 0,35 EURJPMORGAN SENKT DANONE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 58 (66) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2700 (2475) PENCE - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HEINEKEN AUF 95 (83,20) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 320 (310) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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