Die aktuell längste Serie: Andritz mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.38%) - die längste Serie dieses Jahr: CA Immo 11 Tage (Performance: 20.17%). Tagesgewinner war am Mittwoch AMS mit 4,48% auf 22,40 (147% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,01%) vor Wirecard mit 4,06% auf 0,53 (0% Vol.; 1W 10,23%) und RBI mit 3,86% auf 16,94 (142% Vol.; 1W 2,36%). Die Tagesverlierer: Manz mit -6,57% auf 31,30 (262% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,26%), Nordex mit -5,68% auf 18,78 (591% Vol.; 1W -2,39%), Leoni mit -3,54% auf 6,27 (83% Vol.; 1W -6,90%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Slack (10936,72 Mio.), Alibaba Group Holding (7274,98) und Berkshire Hathaway (2157,43). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

