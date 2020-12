Andritz hat einen Auftrag von Starwood Orman Urunleri Sanayi A.S. zur Lieferung einer Faserproduktionslinie für das MDF-Werk in Inegöl, Türkei, erhalten. Dies ist bereits die zweite Linie, die Andritz an diesen Kunden liefert. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2021 geplant. Der Lieferumfang umfasst eine komplette Faserproduktionslinie einschließlich Scheibenhacker, Hackschnitzelwäsche und Druckzerfaserungsanlage, wie Andritz mitteilt.

