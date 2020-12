Die OMV und Verbund haben die größte Flächen-Photovoltaikanlage in Österreich in Betrieb genommen. Auf einer OMV eignen Gesamtfläche von 13,3 Hektar (133.200m²) in Schönkirchen/Niederösterreich geht nun die größte heimische Flächen-Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 11,4 MWp in einen mehrwöchigen Probebetrieb. In der 1. Ausbaustufe erzeugen gesamt 34.600 verbaute PV-Module in einer Ost-West Ausrichtung 10,96 GWh Sonnenstrom, was in etwa dem Jahresstromverbrauch von 3.400 Haushalten entspricht und umgerechnet rund 8.000 Tonnen CO2 spart, wie die Unternehmen weiter mitteilen. Trotz Corona-bedingter Liefereinschränkungen seien die Baufortschritte planmäßig eingehalten worden und in der Endausbaustufe soll ...

