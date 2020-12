Hamburg (ots) -- Hauptgewinn: 250.000 Euro sofort und 5.000 Euro pro Monat für 15 Jahre- Schon mehr als 340.000 Gewinner- Über 1,3 Millionen Euro für gemeinnützige Bildungsprojekte generiert- Camper-Abenteuer zu gewinnen Die neue Soziallotterie freiheit+ (https://www.tipp24.com/freiheitplus?teaserId=navi_freiheitplus) ist ab sofort auch auf lotto24.de (https://www.lotto24.de/) verfügbar! Bei freiheit+ haben die Teilnehmer jede Woche die Chance auf einen kombinierten Hauptgewinn aus 5.000 Euro pro Monat für 15 Jahre und zusätzlichen 250.000 Euro als direkte Einmalzahlung. Die Wahrscheinlichkeit, diesen Hauptpreis zu gewinnen, ist 21mal höher als bei LOTTO 6aus49. Zudem gewinnt jedes achte Ticket einen Preis. Seit dem Start der Lotterie im März 2020 auf dem Lotterieportal tipp24.com (https://www.tipp24.com/) durften sich daher schon mehr als 340.000 Spielteilnehmer über einen Gewinn freuen - zuletzt hatte ein 62-jähriger Baden-Württemberger den Hauptgewinn bei freiheit+ im Oktober abgeräumt."Es ist großartig, dass unsere Kunden jetzt endlich auch auf lotto24.de an freiheit+ teilnehmen können - wir freuen uns schon jetzt auf unseren ersten LOTTO24-Hauptgewinner", sagt Jonas Mattsson, Finanzvorstand der LOTTO24 AG. "Da von jedem verkauften Tippfeld 50 Cent an gemeinnützige Bildungsprojekte gehen, sind wir zudem sehr stolz darauf, dass wir dank freiheit+ bereits mit über 1,3 Millionen Euro Unterstützung leisten konnten."freiheit+ fördert unter anderem Bildungsprojekte der drei Initiatoren Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, SOS-Kinderdörfer weltweit und Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), aber auch viele Projekte freier Träger. Zudem hat freiheit+ im Frühjahr bildungsrelevante Corona-Hilfen gestartet und bis zu zehn Prozent der sozialen Abgaben direkt in Projekte zur Bekämpfung der Auswirkungen der Pandemie gesteckt. Weitere Informationen unter bildungslotterie.de (https://www.bildungslotterie.de/).Camper-Abenteuer zu gewinnenIn der Zeit vom 7. Dezember 2020 bis 4. Januar 2021 haben alle Spielteilnehmer - sowohl auf lotto24.de als auch auf tipp24.com - zudem die Möglichkeit, an einer Sonderverlosung teilzunehmen: Wer in diesem Zeitraum seinen Tippschein für freiheit+ abgibt, hat zusätzlich die Chance, einen einmonatigen Camper-Roadtrip über roadsurfer.com (https://www.roadsurfer.com/) zu gewinnen. Jedes Tippfeld zählt!Über die LOTTO24 AG: Die LOTTO24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterieprodukte im Internet (lotto24.de (https://www.lotto24.de/), tipp24.com (https://www.tipp24.com/)). LOTTO24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie und freiheit+. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist LOTTO24 heute Marktführer. 2019 wurde LOTTO24 mehrheitlich von der ZEAL Network SE übernommen und gehört seitdem zur ZEAL-Gruppe. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat LOTTO24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.Pressekontakt:Kontakt:LOTTO24 AGVanina HoffmannManager Investor & Public RelationsTel.: +49 40 82 22 39 - 501E-Mail: ir@lotto24.deInternet: lotto24-ag.delotto24.deOriginal-Content von: LOTTO24 AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109160/4780765