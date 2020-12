Die Bauvorhaben in Frankreich und Polen sind Teil eines Investitionsprogramms, bei dem Indorama Ventures weltweit 1,5 Mrd. US-Dollar in den Ausbau seiner Recyclingkapazitäten investieren will. In Europa kann das Unternehmen damit künftig jährlich knapp 10 Mrd. PET-Flaschen recyceln. Ziel sei ein Kreislauf Flasche-zu-Flasche zu erreichen. Das Unternehmen hatte bereits 2019 angekündigt, bis 2025 weltweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...