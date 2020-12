Die Kapsch TrafficCom-Tochter tolltickets unterstützt die Einführung der neuen Marktplatz-Funktion von Ford. Ford-Kunden erhalten demnach Zugang zu von tolltickets angebotenen Mautdiensten. Als Bestandteil von FordPass Pro, einer Smartphone-App für kleine Unternehmen, ist die neue Marktplatz-Funktion für Flotten mit bis zu fünf Fahrzeugen verfügbar. "Der Start dieser Zusammenarbeit mit Ford ist ein Meilenstein für uns", so Georg Kapsch, CEO von Kapsch TrafficCom. "Der Mautmarkt wird sich in den nächsten Jahren grundlegend verändern. Wir sehen einen kontinuierlichen Übergang zu App-basierten Lösungen. Für Kapsch werden B2B-Partnerschaftenzunehmend an Bedeutung gewinnen, um den Endkunden integrierte Services ...

Den vollständigen Artikel lesen ...