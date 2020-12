(Zusammenfassung)Lausanne (awp) - Der Nahrungsmittelmulti Nestlé nimmt Milliardenbeträge in die Hand, um umweltfreundlicher zu wirtschaften. Der Konzern will in den nächsten fünf Jahren 3,2 Milliarden Franken zur Senkung seiner CO2-Emissionen investieren. Das Ziel: Bis 2050 Netto-Null-Emission.Bereits bis 2030 will ...

