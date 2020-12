Heute werfen Mick und Jürgen mal wieder gemeinsam einen Blick auf das aktuelle Marktgeschehen. Und sie sprechen auch mal wieder über Donald Trump, der erneut in einer ausführlichen Videobotschaft dargelegt hat, dass er sich nach wie vor als Sieger der Präsidentschaftswahl sieht. Hat das vielleicht noch Auswirkungen auf die Märkte? Entspannung ist zumindest erst einmal in Bezug auf die an der Wall Street gelisteten China-Aktien angesagt. Die Unternehmen haben jetzt drei Jahre lang Zeit, sich an die ...

