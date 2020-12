The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.12.2020

Die folgenden Instrumentean der Boerese Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.12.2020





ISIN Name

AU000000PM15 PURE MINERALS LTD

CA8740722001 TAKU GOLD CORP.

CH0020739006 DOTTIKON ES HLDG NAM.

FR0011471291 YMAGIS S.A.S. EO -,25

FR0013247137 MEDIAWAN S.A. EO -,01

C2C GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de