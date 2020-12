Mehr als 100 Finalisten in insgesamt neun Themenbereichen hatte die Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Design 2021 ausgerufen. Nun stehen die Gewinner fest. Im Bereich Verpackung dürfen sich drei Unternehmen und eine Designerin über die Auszeichnung freuen.In der Kategorie Design wurde der Deutsche Nachhaltigkeitspreis in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben: für Produkte, die bereits fest im Markt etabliert sind, aber auch an visionäre Ansätze. Zu den Gewinnern zählen eine kreisslauffähige Verpackung von Frosch des Unternehmens Werner & Mertz, die Putzmittel-Tabs des Unternehmens Everdrop ...

Den vollständigen Artikel lesen ...