Weitere leichte Zuwächse gab es für den Markt in Wien, der ATX konnte 0,3% stärker aus dem Handel gehen. Nachdem auch der österreichische Leitindex über weite Strecken von dem hohen Eurokurs belastet worden war, brachten die deutlich höher eröffnenden US-Börsen frische Kaufimpulse und die Wende in den positiven Bereich. Auf Unternehmensebene gab es kaum Nachrichten. Die Baader Bank erhöhten das Kursziel für Semperit von 23,0 Euro auf 35,0 Euro relativ deutlich und bekräftigten die Kaufempfehlung, zusätzlich wurde der Gummikonzern in die Liste der "Top Picks" mit aufgenommen, die Aktie reagierte auf diese Nachricht mit einem Plus von 2,7%. Die Banken entwickelten sich unterschiedlich, die Bawag konnte ein Plus von ...

