Die aktuell längste Serie: Apple mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.11%) - die längste Serie dieses Jahr: CA Immo 11 Tage (Performance: 20.17%). Tagesgewinner war am Donnerstag Ambarella mit 13,01% auf 72,78 (478% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 16,50%) vor Airbus Group mit 4,03% auf 95,00 (113% Vol.; 1W 5,79%) und Kapsch TrafficCom mit 2,72% auf 13,20 (78% Vol.; 1W 4,35%). Die Tagesverlierer: Nemetschek mit -4,63% auf 56,65 (156% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -12,24%), HelloFresh mit -2,71% auf 46,70 (99% Vol.; 1W -2,22%), GFT Technologies mit -3,51% auf 12,10 (67% Vol.; 1W -3,66%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (8285,15 Mio.), Slack (6845,58) und Berkshire Hathaway (2171,14) ....

