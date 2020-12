Bern (awp/sda) - Der Bundesrat will sicherstellen, dass auch bei einem längeren Stromausfall die Notrufnummern funktionieren. Er hat am Freitag entschieden, dass bis in etwa fünf Jahren eine stromausfallsichere Mobilfunkversorgung aufgebaut werden soll.Eine gravierende Störung der Mobilfunkdienste habe erhebliche Auswirkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...