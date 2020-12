Der Entsorgungsmarkt für gemischte Siedlungsabfälle hat sich im Krisenjahr 2020 insgesamt als vergleichsweise stabil und robust erwiesen. Der Markt war in der Summe relativ ausgeglichen, was zu Beginn der Coronakrise von kaum einem Marktteilnehmer so erwartet worden war. Auch die Preise blieben in der Gesamtschau stabil und verharrten auf einem relativ hohen Niveau, auch wenn die Preise in einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...