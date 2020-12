Boeing - Viel Platz ist nicht mehr

Ingmar Königshofen,

Mit jeder Impfstoffhoffnung wächst auch die Zuversicht der Anleger in von der Pandemie gebeutelten Bereiche zu investieren. Insbesondere die Flugbranche zeigte sich alles andere, als krisenfest. Doch die Rallye der letzten Wochen könnte kurzfristig durch eine Korrektur unterbrochen werden.

Dies gilt unter anderem auch für das Wertpapier des US-Flugzeugbauers Boeing. Die Aktie konnte seit ihren Novembertiefs bei 141,58 US-Dollar eine kleine Rallye bis an den markanten Widerstandsbereich um 242,00 US-Dollar vollziehen und ist zugleich in den Bereich einer Anfang März gerissenen Kurslücke angestiegen. Nur knapp darüber verläuft auch noch der 200-Wochen-Durchschnitt und fungiert als zusätzliche Hürde, weshalb schon bald Gewinnmitnahmen in diesem Bereich zwingend eingeplant werden sollten. Übergeordnet haben Bullen mit dem Anstieg seit Mitte März aber ganze Arbeit geleistet, es liegt nun eine klare Impulswelle (1-2-3-4-5) vor, die entscheidend für die zukünftige Entwicklung der Boeing-Aktie ist. Kurzzeitig aber ist die Luft sehr dünn geworden.

Auf Pullback vorbereiten

Noch zeichnet sich keine eindeutige Trendwende ab, bis an 250,00/251,26 US-Dollar könnte Boeing weiter steigen. Spätestens von da an dürften sich aber Bären zunehmend durchsetzen und die Aktie in eine wohlverdiente Pause schicken. Abschläge auf 223,00, darunter sogar auf 205,00 US-Dollar kämen dann nicht überraschend. Nach vollendeter Konsolidierung könnte es mittelfristig dann wieder zurück an den mittelfristigen Abwärtstrend um 260,00 US-Dollar wieder rauf gehen. Die charttechnische Auswertung erlaubt es sogar Ziele um 300,00 US-Dollar für den Flugzeugbauer abzuleiten. Dies allerdings erst nach Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrend. Auf welcher Basis eine Investmententscheidung getroffen wird, hängt von der beabsichtigten Investmentdauer ab.

Widerstände: 242,00; 246,80; 251,26; 257,51; 260,00; 262,33 US-Dollar

Unterstützungen: 234,20; 228,05; 223,02; 215,70; 211,30; 207,38 US-Dollar

Boeing in US-Dollar im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.12.2019 - 03.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0970231058

Boeing in US-Dollar im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.11.2015 - 30.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0970231058

Investmentmöglichkeiten

