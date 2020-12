Wirecard: Der Kampf fängt erst an. Die Aufarbeitung des Wirecard-Skandals steht gut fünf Monate nach der Insolvenzanmeldung weitgehend am Anfang. Bei EY schlägt die DSW hingegen einen anderen Weg ein, als die meisten Anwälte. Die Schockwellen des wohl größten Betrugsfalls der deutschen Wirtschaftsgeschichte sind immer noch deutlich spürbar. Es wird einige Zeit ins Land gehen, bis endgültig klar ist, welche Folgen und Konsequenzen der Fall auf ju- ristischer, politischer, regulatorischer und wirtschaftlicher Ebene nach sich ziehen wird. Am schnellsten hat die Deutsche Börse mit der Reform des DAX reagiert, die ja zu einem nicht unerheblichen Teil auf dem Absturz des einstigen Börsenstars Wirecard beruht. Besonders die Tatsache, dass das Unternehmen noch etliche Wochen nach der ...

