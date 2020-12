4.12.1997: Ein besonderer Tag. Heute vor 23 Jahren, am 4.12.1997, erfolgte die "Erstnotiz" der Erste Bank Aktie, die dann bereits zu Dezember-Verfall in den ATX aufgenommen wurde, kontinuierlich aufstieg und nun seit Jahren der absolute Umsatzking ist. "Erstnotiz" hat deshalb Anführungszeichen dabei, da ja davor bereits PS, Vorzüge und Stämme notiert waren. Die Zusammenführung dieser Kategorien ohne Aufzahlung war das 1. Meisterwerk des neuen CEOs Andreas Treichl. Es wurde fortan quasi zum guten Ton, dass man auf diese Art und Weise vorzugehen hat, wenn man Aktienkategorien zusammenlegt. Treichl war mit der "Erste" der Erste, der das getan hat. Bereits zum Dezember-Verfall 1997 ist die Erste Group-Aktie in den ATX aufgenommen worden und hat ihn nie mehr ...

