102.295 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 4,84 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +0.61% vs. last gabb, -8.88% ytd, +48.60% seit Start 2013. Bei ams haben wir die Hälfte der Position bei 22,28, dies mit knapp 150% Plus zum Einstiegskurs, realisiert. Das hat vor allem steuerliche Gründe, weil wir die im 1. Halbjahr erzielten Verluste steuerlich ausgleichen wollen und so Gewinne ohne KESt-Anfall bis Jahresende mitnehmen können. Es handelt sich um ein Privatdepot, das hier gezeigt wird. Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Menge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...