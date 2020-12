Der Aufsichtsrat von Daimler hat seine Unterstützung für die strategische Ausrichtung des Unternehmens bekräftigt. In den kommenden fünf Jahren wird der Konzern mehr als 70 Milliarden in Forschung und Entwicklung sowie in Sachanlagen investieren. Der größte Anteil der Investitionsvorhaben entfällt auf Mercedes-Benz Pkw. Dennoch werden in der Pkw-Sparte des Konzerns die Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie die Sachinvestitionen verringert und im Jahr 2025 um mehr als 20 Prozent geringer ausfallen ...

