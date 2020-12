Volkswagen wird die europäischen CO2-Ziele mit seiner Autoflotte in diesem und wohl auch im nächsten Jahr voraussichtlich nicht erreichen. Milliardenstrafen der EU könnten die Folge sein. "Wir arbeiten jetzt unter Hochdruck daran, so nah wie möglich an die Ziele heranzukommen", sagte Konzernchef Herbert Diess der Wirtschaftswoche. 2021 werde es dann wegen der erhofften stärkeren Marktdurchdringung von E-Autos einfacher werden - "ab 2022 sollten wir keine Probleme mehr haben, die Flottenziele zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...