Palfinger und Sany verhandeln die Auflösung ihrer Kreuzbeteiligung. Die potenzielle Transaktion umfasst den Verkauf der von der Palfinger indirekt gehaltenen 7,5 Prozent Beteiligung an der Sany Automobile Hoisting Machinery an eine Gesellschaft der Sany-Gruppe gegen die Möglichkeit zur Übertragung der von Sany Germany GmbH gehaltenen rund 7,5 Prozent an Palfinger, wie Palfinger mitteilt. Dabei sei eine Einigung erreicht worden, dass die insgesamt aus der Kreuzbeteiligung entstandenen Kapitalzuflüsse nach deren Auflösung für beide Seiten gleich sein sollen, und die Transaktion aufschiebend bedingt mit dem Erreichen eines Kurswertes der Palfinger Aktie in Höhe von 31,35 Euro (Schlusskurs) sein soll. Damit würde keine wesentliche Auswirkung auf den Wertansatz der Beteiligung bei ...

