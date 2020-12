Die Aktie von BioNTech aus Mainz ist momentan einfach der absolute Renner! Regelmäßig haut man im Hause BioNTech eine neue News raus, die die Aktie weiter durch die Decke schießen lässt und dafür sorgt, dass alle Dämme brechen. Hier wird es in naher Zukunft noch weitere Kursexplosionen geben, auf die man sich vorbereiten sollte. Also bedeutet das an dieser Stelle: kaufen, kaufen, kaufen!

Anleger-Tipp: Welche Folgen ein zugelassener Impfstoff für BioNTech und die BioNTech-Aktie hat, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklung der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...