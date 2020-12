In der Phase-III-Studie "Murano" habe die Kombinationsbehandlung mit Venclexta/Venclyxto plus MabThera/Rituxan bei Patienten mit wiederauftretender chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) eine nachhaltige progressionsfreie Überlebensrate gezeigt, wie es in einer Mitteilung vom Samstag heisst.Zudem habe die Rate der Patienten ...

