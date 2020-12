Eine gute Raumluftqualität an Arbeitsplätzen und in öffentlichen geschlossenen Räumen ist gerade in Zeiten von hohem Infektionsrisiko enorm wichtig. Besonders CO2 gilt als Leitparameter für von Menschen verursachte Luftverunreinigungen und gibt zudem Auskunft über die Intensität der Nutzung eines Raumes. Im Falle eines zu hohen CO2-Gehaltes im Raum wird das Wohlbefinden der anwesenden Personen beeinträchtigt. So entstehen Kopfschmerzen, Müdigkeit und Unkonzentriertheit.

Viren keine Chance geben.

CO2-Messtechnik von Testo

Um Auswirkungen eines zu hohen CO2-Gehaltes zu vermeiden, unterstützt Testo Sie dabei, diesen im Raum zu messen. Auf diese Weise wird eine gesunde Raumluftqualität gewährleistet.

Mit dem CO2 Datenlogger testo 160 IAQ lässt sich die Raumluftqualität ideal überwachen:

Optimale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...