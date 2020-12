Zürich (awp) - Die Börsenbetreiberin SIX übernimmt eine "grössere Beteiligung" an Custodigit, einem Joint Venture der Swisscom und dem IT-Unternehmen Sygnum. Geplant ist, dass SIX Digital Exchange und Custodigit gemeinsam ein institutionelles Gateway für digitale Vermögenswerte anbieten, mit dem Banken und ihre Kunden Zugang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...