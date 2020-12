Zürich (awp) - Aryzta hat ein neues Übernahmeangebot vom US-Finanzinvestor Elliott Advisors auf dem Tisch. Der Backwarenkonzern hat am Montag entsprechende Presseberichte vom Wochenende bestätigt. Derweil hat Aryzta das Pizza-Geschäft in Nordamerika verkauft. Elliott will gemäss dem Angebot das gesamte Aktienkapital von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...