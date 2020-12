Die börsengelistete Wolftank-Adisa Holding AG gründet die Wolftank Hydrogen GmbH, einen Anbieter im Wasserstoff-Tankanlagenmarkt. Hintergrund sei eine große Nachfrage, welche sich in einer Vielzahl von konkreten Anfragen und laufenden Projekten quer durch die Firmengruppe zeigt, wie das Unternehmen mitteilt. Die Wolftank-Adisa Gruppe ist bereits Mitglied in der European Clean Hydrogen Alliance der Europäischen Union. Group-CEO Peter Werth dazu: "Unsere Technologien, die zum Teil bereits seit Jahren in der Wasserstoff-Bereitstellung eingesetzt werden, ermöglichen eine energieeffiziente Verbindung zwischen Anlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und dem Endverbraucher sowohl in kleinen als auch in großen Netzwerken. Bei jedem Besuch unserer ...

