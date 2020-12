Der Mannheimer Energieversorger MVV hat am Montag den symbolischen ersten Spatenstich für die geplante Bioabfall-Vergärungsanlage in Bernburg an der Saale in Sachsen-Anhalt getätigt. Bereits im kommenden Jahr will MVV die rund 20 Mio € teure Anlage in Betrieb nehmen. Das erzeugte Bioerdgas soll künftig in das Gasnetz der Stadtwerke Bernburg eingespeist werden und dort fossiles Erdgas substituieren. ...

