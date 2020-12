Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat ein Kreditportfolio im Wert von 3,3 Mrd. Euro verbrieft. Das Portfolio besteht aus privaten Immobilienfinanzierungen in O¨sterreich. "Verbriefungen sind ein bedeutendes Instrument zur Sta¨rkung unserer Kapitalquote. Wir haben eine Struktur gewa¨hlt, die unsere Kundenbeziehungen nicht beeintra¨chtigt und durch den Risikotransfer das Wachstum des RBI-Konzerns unterstu¨tzt", so RBI-CFO Michael Ho¨llerer. Auf Konzernebene fu¨hrt die Transaktion zu einer Sta¨rkung der Common Equity Tier 1 Ratio von rund 10 Basispunkten.RBI ( Akt. Indikation: 16,74 /16,78, -1,00%) Andritz hat kürzlich den Tausch und die Inbetriebnahme der Yankee-Haube der PM5 bei Cascades Tissue in Eau Claire, Wisconsin, USA, abgeschlossen. Die Andritz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...