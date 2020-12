Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Erste Group -0,76% auf 24,95, davor 4 Tage im Plus (4,32% Zuwachs von 24,1 auf 25,14), ATX -0,53% auf 2642,65, davor 4 Tage im Plus (4,03% Zuwachs von 2553,78 auf 2656,62), ATX Prime -0,47% auf 1345,08, davor 4 Tage im Plus (3,89% Zuwachs von 1300,83 auf 1351,44), Flughafen Wien -2,5% auf 27,3, davor 3 Tage im Plus (4,28% Zuwachs von 26,85 auf 28), Immofinanz -1,08% auf 16,44, davor 3 Tage im Plus (6,54% Zuwachs von 15,6 auf 16,62), Telekom Austria 0% auf 6,25, davor 3 Tage im Plus (2,29% Zuwachs von 6,11 auf 6,25), VIG+0,5% auf 20,1, davor 3 Tage im Minus (-1,72% Verlust von 20,35 auf 20), Uniqa +0,47% auf 6,37, davor 3 Tage im Minus (-2,01% Verlust von 6,47 auf 6,34). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:UIAG 19,5 (MA100: 18,76, xU, ...

