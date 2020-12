Die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) hat heute einen Aktionärsantrag zur Neubestellung von Siemens Österreich-Cehf Wolfgang Hesoun und der Compliance und Spielerschutz-Expertin Erika Stark-Rittenauer in den Aufsichtsrat der CASAG ankündigt, der der CASAG-Hauptversammlung am 16.12.2020 vorgelegt werden wird. Zusätzlich ist auch die Wahl von Christine Catasta in den Aufsichtsrat der CASAG geplant. Die Ziele für die strategische Weiterentwicklung der CASAG wurden bereits im von der EU-Wettbewerbskommission genehmigten Syndikatsvertrag zwischen ÖBAG und Sazka Group einvernehmlich festgelegt. Mit dem zwischen der ÖBAG und der Sazka Group abgeschlossenen Syndikatsvertrag wird eine starke und abgestimmte Zusammenarbeit auf ...

