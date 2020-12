Die aktuell längste Serie: AT&S mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.00%) - die längste Serie dieses Jahr: CA Immo 11 Tage (Performance: 20.17%). Tagesgewinner war am Montag K+S mit 6,41% auf 8,36 (132% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,70%) vor WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit 4,76% auf 3,96 (438% Vol.; 1W 7,61%) und Pinterest mit 4,46% auf 70,31 (131% Vol.; 1W 0,41%). Die Tagesverlierer: JinkoSolar mit -4,95% auf 58,36 (274% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -15,47%), Varta AG mit -3,56% auf 105,80 (109% Vol.; 1W -6,62%), Commerzbank mit -2,24% auf 5,40 (61% Vol.; 1W 3,65%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (6013,24 Mio.), Slack (3796,14) und Berkshire Hathaway (2174,77) ....

