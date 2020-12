Das System verwendet papierlose Recorder von Yokogawa, die den Anforderungen der Good Manufacturing Practice (GMP), des Qualitätsmanagementsystems (QMS) und anderen behördlichen Vorschriften entsprechen. Sie lassen sich an verschiedenen Standorten in der Prozessanlage installieren. Das EMS minimiert Risiken und unterstützt die Hersteller von pharmazeutischen und medizinischen Produkten bei der Durchführung einer strengen und effizienten Umgebungsüberwachung. Es stellt so die Einhaltung der verschiedenen Vorschriften und Richtlinien für Betriebsabläufe in Produktionsstätten sicher.

In Fertigungs-, Prüf- und Lagerbereichen pharmazeutischer und medizintechnischer Anlagen muss die Aufzeichnung und Verwaltung von Umgebungsdaten wie Temperatur, Feuchte, Raumdifferenzdruck und Partikelzahl in Übereinstimmung mit GMP-, QMS- und anderen Vorschriften ...

