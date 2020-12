++ Europäische Märkte geben nach ++ DE30 notiert in einer engen Range ++ Münchener Rück präsentierte die mittelfristigen Ziele ++ Die europäischen Märkte notieren am Dienstag etwas tiefer. Der britische Premierminister Boris Johnson wird heute in persönlichen Gesprächen mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, versuchen, eine Lösung für die Haupthindernisse ...

