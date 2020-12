Die Musik spielt in den USA. Zumindest für die Börsen gilt das schon sehr lange. Aktuell spiegelt sich die Vorherrschaft der amerikanischen Märkte auch sehr deutlich bei den Transaktionen der wikifolio-Trader wider. Von den zehn in den vergangenen sieben Tagen am häufigsten gehandelten Aktien haben fast alle ihre Stammnotierung in Übersee. Ganz oben auf der Liste steht momentan mal wieder die Aktie von Palantir. Der Software-Anbieter war Ende September zu einem Preis von 7,25 US-Dollar an die Börse gegangen. In der Spitze hat sich der Kurs danach mehr als vervierfacht. Nach einem kurzen, mit ...

