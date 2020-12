Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -17,08 Prozent, der DAX bei 0,17 Prozent und der Dow Jones bei 5,37 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. Der ytd-Rückstand auf den DAX ist zuletzt jedenfalls recht rasch von 31 auf 17 Prozentpunkte zurückgegangen. ATX ( Akt. Indikation: 2632,80 /2633,00, -0,37%)DAX ( Akt. Indikation: 13244,00 /13244,00, -0,20%) Heute ist zwar Feiertag, aber an der Wiener Börse wird gehandelt. Gut so. Einen Rekord hat gestern die Post gepostet (unbeabsichtiges Wortspiel): "Alle Jahre wieder kommt der Paketmengenrekord! . 2019 wurde der Rekord erst am 11.12. mit 765.000 Paketen erreicht. Dieses Jahr bereits letzte Woche: über 1 Mio ...

