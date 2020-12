Vorstandschef Joachim Wenning setzt dazu auf einen weiteren Geschäftsausbau in der Rückversicherung, eine stärkere Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle etwa im Internet der Dinge. Ausserdem soll die Tochter Ergo bis zum Jahr 2025 so rentabel werden wie die Rückversicherungssparte, wie der DAX-Konzern am Dienstag in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...