In der stationären Gaswarntechnik hat sich kabelgebundene Technik über viele Jahre bewährt. Doch sie kann auch schnell zur Herausforderung werden, etwa wenn die zu überwachende Fläche sehr groß ist. Dann kommen Funklösungen ins Spiel. Überall in der Industrie steigt die Nachfrage nach mehr Flexibilität, und somit findet auch die Funktechnologie ihren Weg in immer mehr Anwendungen. Es gibt eine ganze Reihe von Szenarien, die eine kabelgebundene Überwachung auf Industrieanlagen erschweren und neue Anforderungen an die stationäre Messtechnik stellen: Es liegt eine bewegliche Gasgefahr vor, das heißt ...

