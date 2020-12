Die japanische Regierung will am Mittwoch ein neues Konjunkturpaket in Höhe von umgerechnet 708 Mrd. US-$ zur Bekämpfung der Corona-Folgen auf den Weg bringen. Der deutsche Maschinenbau erwartet 2021 bessere Geschäfte als zuletzt gedacht. "Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...