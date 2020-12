BASF 3.88% Boersenwerk (VAAKTIEN): Mit BASF kommt ein weiterer Zykliker ins Depot. Wenn BASF es schaffen sollte, wieder in Richtung alter Höchststände aufzubrechen, wären 50% plus X drin. (09.12. 09:18) >> mehr comments zu BASF: www.boerse-social.com/launch/aktie/basf_se_namens_aktien_on Bilfinger 1.87% BoerseOnline (BODEPOT1): ***Commerzbank hebt Ziel für Bilfinger auf 38 Euro - 'Buy'*** Bilfinger-Aktie heute wieder stärker. 25 Euro kommen wieder in Sichtweite. (09.12. 09:13) >> mehr comments zu Bilfinger: www.boerse-social.com/launch/aktie/bilfinger Home24 -4.49% BoerseOnline (BODEPOT1): ***Home24 besorgt sich frisches Geld über Kapitalerhöhung*** Angesichts der vorherigen Kurssteigerungen ...

