Gemeinsam werde die Confidential Computing Plattform "Secure File Exchange" (SFX) entwickelt, heisst es in einer Swisscom-Mitteilung vom Mittwoch. Dadurch sollen Unternehmen in der Lage sein, geschäftsrelevante Dokumente in der Cloud auszutauschen und Geschäftsprozesse zu beschleunigen.Die Industrieprojekte entwickelten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...