Mercedes-Benz und Ineos Automotive haben eine Vereinbarung zum Verkauf des Werks Hambach unterzeichnet. Ineos erwirbt alle Gesellschaftsanteile der smart France S.A.S. und wird damit das Werk in den nächsten Wochen übernehmen. Durch den Verkauf soll auch die Beschäftigung am Standort gesichert werden. So wird die Produktion der aktuellen zweisitzigen Smart EQ-Elektrofahrzeuge fortgesetzt. Insgesamt sind rund 1.300 Beschäftigte in Hambach angestellt. "Wir befinden uns in einer großen Transformation ...

