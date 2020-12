Ort des Tages: dm drogerie markt GmbH Headquarter. Im Jahr 1976 öffnete auf dem Linzer Taubenmarkt die erste österreichische dm Filiale ihre Pforten - viele weitere sollten ihr in den darauffolgenden Jahrzehnten folgen. Heute ist dm drogerie markt in Österreich mit fast 400 Filialen vertreten. Zusammen mit den Tochtergesellschaften in den elf Verbundenen Ländern und mit dm Deutschland ist dm der erfolgreichste Drogeriemarkt in Mittel- und Südosteuropa. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.12.)

