Die Rohöllagerbestände in den USA stiegen in der Woche bis zum 4. Dezember um 15,189 Millionen Barrel an, nachdem sie in der Vorwoche um 0,679 Millionen Barrel zurückgegangen waren. Analysten gingen von einem Rückgang um 1,424 Millionen Barrel aus. Die Cushing-Bestände gingen auf 1,364 Millionen Barrel zurück, nachdem sie in der vergangenen Woche um 0,317 Millionen Barrel zurückgegangen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...