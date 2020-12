++ Europäische Märkte notieren leicht höher ++ DE30 könnte nochmals das Corona-Hoch testen ++ HalloFresh legt nach Anhebung des Ausblicks für das Gesamtjahr zu ++ Trotz des starken Tech-Ausverkaufs an den US-Börsen und der schwachen asiatischen Sitzung konnten die europäischen Indizes am Donnerstagmorgen leicht zulegen. Das Ausmaß der Gewinne in Westeuropa ist jedoch recht gering. Die ...

