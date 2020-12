ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Pence belassen. Der operative Verlust des Reiseveranstalters im vierten Geschäftsquartal sei wesentlich höher als von ihm erwartet, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Impfstoff-Erfolge hätten zwar Verbesserungen bei den Buchungstrends gezeigt und Tui habe außerdem die Kostenziele verschärft, doch im neuen Geschäftsjahr dürfte es für einen positiven freien Barmittelfluss dennoch nicht reichen, so der Experte./ajx/knd



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 07:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 07:24 / GMT





ISIN: DE000TUAG000

