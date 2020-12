102.277 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 4,86 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0.23% vs. last gabb, -21.82% ytd, +27.50% seit Start 2013. Unsere Depotposition ams hat zuletzt deutlich korrigiert, unser Teilverkauf erfolgte erfreulicherweise noch bei 22. Generell hatte ich zuletzt immer wieder angemerkt, dass es auf dem aktuellen Niveau zu wenig Zertifikate auf österreichische Aktien gibt, HypoVereinsbank onemarkets hat heute zu ams Bonus-Cap-Ideen ausgeschickt. Die schaue ich mir für morgen an. Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in CHF Cap (obere ...

