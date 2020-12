Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rosgix -0,2% auf 2924,9, davor 7 Tage im Plus (1,24% Zuwachs von 2894,61 auf 2930,63), AT&S -0,93% auf 21,25, davor 7 Tage im Plus (7,25% Zuwachs von 20 auf 21,45), Polytec Group -1,32% auf 7,5, davor 6 Tage im Plus (5,56% Zuwachs von 7,2 auf 7,6), FACC -5,48% auf 8,97, davor 5 Tage im Plus (7,84% Zuwachs von 8,8 auf 9,49), Semperit -0,4% auf 24,9, davor 3 Tage im Plus (3,09% Zuwachs von 24,25 auf 25). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:AMS 17,85 (MA100: 17,96, xD, davor 149 Tage über dem MA100), Gurktaler AG Stamm 9,6 (MA100: 9,57, xU, davor 90 Tage unter dem MA100), Porr 12,5 (MA100: 12,69, xD, davor 20 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Cleen Energy 2,7 (MA200: 2,67, xU, davor 94 ...

