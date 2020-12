Neue Chemikalien aus frischen Rohstoffen - oft fossilen Ursprungs. Dieses über ein Jahrhundert alte Geschäftsmodell könnte für viele Chemie- und vor allem Kunststoffhersteller zunehmend zum Problem werden. Die BASF will aus der Not eine Tugend machen. "Unternehmen, die Lösungen für die Transformation zur Kreislaufwirtschaft bieten können, werden künftig über einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verfügen", sagt Dr. Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender und Chief Technology Officer der BASF. Bild: BASF Auf der traditionellen Forschungs-Pressekonferenz am 10. Dezember zeigte das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...